Aandeelhouder SPAAK wil heronderhandeling staatssteun KLM

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouder SPAAK die 2,51 procent van Air France-KLM bezit, wil dat heronderhandeld wordt over de overheidsvoorwaarden die verbonden zijn aan de Nederlandse staatssteun aan KLM. Volgens de aandeelhouder, die vliegers bij KLM vertegenwoordigt, kunnen de voorwaarden van het steunpakket van 3,4 miljard euro niet gerealiseerd worden en daarmee de benodigde liquiditeit, en kan dus de continuïteit van KLM in gevaar komen.

Het realiseren van de voorwaarden is noodzakelijk om van de lening gebruik te maken. Een van de voorwaarden betreft een precies voorgeschreven verlaging van arbeidsvoorwaarden. Aan deze voorwaarde zal KLM echter niet kunnen voldoen. De voorwaarde is namelijk in strijd met internationaal arbeidsrecht, aldus SPAAK. Daarnaast hebben alle betrokken vakbonden aangegeven dat deze specifieke voorwaarde niet valt te realiseren. Tenslotte wijst de aandeelhouder erop dat het opleggen van een dergelijk dictaat aan werknemers in strijd is met de interne principes waarop binnen Air France-KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden.

SPAAK constateert dat het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarde de beschikbaarstelling van de lening in gevaar brengt, en daarmee potentieel de continuïteit van KLM. Zij vraagt het bestuur van Air France-KLM om een toelichting en roept op tot heronderhandeling van deze voorwaarde.