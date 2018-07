'Omzetwaarschuwing Signify enigszins verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 359

AMSTERDAM (AFN) - De waarschuwing van Signify dat de vergelijkbare omzet dit jaar niet zal groeien was al enigszins verwacht en weergegeven in de consensus. Dat schrijft ING in een reactie op de cijfers van het verlichtingsbedrijf.

Signify had eerder gedacht dat de vergelijkbare omzet dit jaar zou stijgen. Daarnaast handhaafde het bedrijf zijn prognose voor de verbetering van de winstmarge, maar zal die wel aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte uitkomen. ING meent dat de resultaten over het afgelopen kwartaal wat lager liggen dan de consensus, maar dat er geen grote uitschieters zijn. De verdubbeling van de aandeleninkoop tot 300 miljoen euro ziet ING als een extraatje.

Het advies voor Signify staat op hold met een koersdoel van 33 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur een plus van 7,8 procent op 24,34 euro. Daarmee was Signify de sterkste stijger in de AEX.