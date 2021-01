Nissan: alleen nog elektrische auto's in belangrijkste markten

YOKOHAMA (ANP) - Automaker Nissan wil over tien jaar in thuisland Japan, China, de Verenigde Staten en Europa alleen nog maar elektrische auto's verkopen. Die koerswijziging moet het concern helpen om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De fabrikant introduceerde tien jaar geleden de elektrische Nissan Leaf, waarvan er volgens Nissan inmiddels meer dan 500.000 zijn verkocht. In de "vroege jaren 2030" moeten alle nieuwe auto's die in de belangrijkste afzetmarkten worden verkocht op elektrische aandrijfsystemen rijden.

Ondanks de populariteit van de Nissan Leaf verkoopt het bedrijf nog altijd meer auto's die op fossiele brandstoffen rijden. De bestverkochte Nissan-modellen van 2019 in Japan, Europa, de VS en China zijn uitgerust met benzine- of dieselmotoren.

Samenwerken met energiebedrijven

Om over krap dertig jaar CO2-neutraal te zijn, zet Nissan in op de verdere ontwikkeling van accu's voor elektrisch rijden, die ervoor moeten zorgen dat stekkerauto's in prijs kunnen concurreren met 'traditionele' modellen.

Daarnaast wil de fabrikant nauwer samenwerken met energiebedrijven om elektriciteitsnetten te vergroenen. Daarbij mikt Nissan op systemen in en op gebouwen die hernieuwbare energie kunnen opwekken. Ook de eigen productieprocessen moeten energiezuiniger worden. Hoe hoog de investeringen zijn die hiermee gepaard gaan, maakte Nissan niet bekend.

CO2-neutraal is niet hetzelfde als helemaal niets meer uitstoten. Bedrijven kunnen het ook bereiken door hun uitstoot te compenseren met andere projecten die broeikasgassen uit de lucht halen.