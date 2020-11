BAM stopt met asfaltproductie om woningbouwplannen Den Haag

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM stopt met de asfaltproductie op het Haagse industrieterrein Binckhorst, omdat de gemeente Den Haag van plan is daar woningen te gaan bouwen. De Haagse Asfaltcentrale (HAC), die al sinds 1959 op de Binckhorst zat, zal uiterlijk nog tot eind 2021 draaien op de locatie.

Voor het beëindigen van de asfaltproductie krijgt BAM een vergoeding. Er wordt geen mededeling gedaan over de hoogte daarvan.

De Haagse gemeenteraad stemde in met een voorstel van het college voor nieuwe woningen in en rond de Binckhorst. Gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van BAM, gaat daarbij samenwerken met de gemeente. De partijen willen samen een plan maken voor de bouw van minstens 400 woningen en voorzieningen die daarbij horen.

BAM is bezig om zijn asfaltproductie en die van branchegenoot Heijmans samen te voegen in een gezamenlijk bedrijf. De HAC wordt daar vanwege de aanstaande sluiting buiten gehouden.