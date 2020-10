Wall Street opent in het rood

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager begonnen aan een beursweek met zeer veel bedrijfsresultaten. Beleggers op Wall Street blijven nog steeds de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie volgen, net als het almaar verder stijgende aantal coronabesmettingen in de wereld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent lager op 27.985 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,9 procent tot 3433 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 11.503 punten. Overigens gaan de markten op Wall Street deze week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de Verenigde Staten de wintertijd in.

De economisch topadviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, zei dat de gesprekken tussen de Republikeinen en Democraten in het Congres over een nieuw steunpakket trager verlopen, maar dat ze nog steeds doorgaan. Er zijn volgens Kudlow meer compromissen nodig om tot een akkoord te komen.

Deze week komen resultaten van grote namen als bijvoorbeeld vliegtuigbouwer Boeing, farmacieconcern Pfizer, softwarebedrijf Microsoft, industrieconglomeraat General Electric (GE), automaker Ford Motor, machinebouwer Caterpillar, biotechnoloog Gilead Sciences, motorfietsenfabrikant Harley-Davidson, koffieketen Starbucks, levensmiddelenfabrikant Kraft Heinz en de olieconcerns ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron. Vooral donderdag nabeurs gaat het echt knallen op Wall Street met resultaten van Amazon, Apple, Twitter, Facebook en Google-moeder Alphabet.

Speelgoedfabrikant Hasbro maakte kwartaalcijfers bekend die niet goed vielen, want het aandeel verloor 7 procent. Branchegenoot Mattel leverde 2,6 procent in.

Koffie- en donutketen Dunkin' Brands klom juist haast 16 procent na berichten dat het bedrijf gesprekken voert over een overname door de investeringsmaatschappij Inspire Brands, om zo van de beurs te verdwijnen.