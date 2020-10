'Zweden azen op Tata Steel IJmuiden'

IJMUIDEN (AFN) - De Zweedse staalmaker SSAB zou de Nederlandse tak van Tata Steel Europe willen inlijven. Dat meldt het Duitse Handelsblatt op basis van bronnen. De Zweden zouden in eerste instantie in de markt zijn voor de staalactiviteiten van Thyssenkrupp. Omdat daar meer kapers voor op de kust zijn, zou SSAB als plan B zijn blik op IJmuiden hebben gericht.

SSAB zou geen interesse hebben in de Britse activiteiten van Tata Steel Europe. Eerder gingen geruchten rond dat SSAB heel Tata Steel Europe in zou willen lijven.

De situatie in de Europese staalindustrie is niet al te rooskleurig. Hoewel de wereldwijde vraag naar het materiaal aanhoudend stijgt, daalt de verkoop in Europa. De meeste landen hebben niet zoveel bouwstaal nodig als China of India, omdat ze hun infrastructuur grotendeels hebben gemoderniseerd. Bovendien verplaatsen steeds meer auto- en machinefabrikanten hun fabrieken naar buiten Europa. Daardoor is de afgelopen jaren een enorme overcapaciteit ontstaan, die de concurrentie tussen bedrijven aanwakkert.

Moeizame marktomstandigheden

Het komt er volgens Handelsblatt op neer dat alle smelterijen momenteel in het rood staan. Aangezien een herstel niet in zicht is, zijn verschillende partijen begonnen met gesprekken over consolidatie. Tata Steel zag vorig jaar nog een fusie van de Europese staalactiviteiten met die van Thyssenkrupp stuklopen, door bezwaren van de Europese Commissie.

Staalmakers gaan verder ook gebukt onder de coronacrisis en de moeizame marktomstandigheden in de staalindustrie door de virusuitbraak. Tata Steel was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Tegen Handelsblatt weigerde het bedrijf een reactie te geven op de geruchten.