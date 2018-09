'Beurshandel in teken Fed-besluit'

Gepubliceerd op | Views: 1.829 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag iets hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine winsten openen. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na sluiting van de Europese markten naar buiten komt.

Op het Damrak staan de banken ABN AMRO en ING in de schijnwerpers. De Italiaanse bank UniCredit zou wat betreft overnamedoelen de aandacht mogelijk kunnen vestigen op de twee Nederlandse banken. Ook het Britse Lloyds Bank is een optie. Dat schrijft de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore op basis van bronnen in de financiële gemeenschap.

IMCD heeft de verkoop van zijn Duitse branchegenoot Velox afgerond. De chemicaliëndistributeur noemde wederom geen overnamesom, maar gaf eerder al aan dat de transactie betaald zou worden met bestaande middelen en kredietfaciliteiten. Het bedrijf heeft 225 werknemers in achttien landen en boekte vorig jaar een omzet van circa 155 miljoen euro.

Commotie

Het gerucht dat topman Ben Smith van Air France-KLM commissaris kan worden bij KLM zorgt voor de nodige commotie bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Volgens voorzitter Jan Willem van Dijk van de ondernemingsraad van KLM is er weinig behoefte aan een toezichthoudende functie van Smith bij het bedrijf. Smith trad vorige week maandag in dienst bij Air France-KLM.

Shell bekijkt volgens persbureau Bloomberg de verkoop van een systeem van pijpleidingen in de Amerikaanse staat Californië. Het besluit voor een eventuele verkoop hangt samen met de aanhoudende evaluatie van de portfolio om de bezittingen te optimaliseren.

Winstmarge

In Frankfurt zullen de sportkledingbedrijven Adidas en Puma mogelijk bewegen op de kwartaalresultaten van de Amerikaanse concurrent Nike. De winstmarge van de grootste producent van sportartikelen ter wereld viel tegen en het aandeel zakte flink in de New Yorkse nabeurshandel.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,8 procent tot 552,64 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 783,81 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent, Londen won 0,7 procent. De meeste graadmeters op Wall Street deden een stapje terug.

De euro was 1,1758 dollar waard, tegen 1,1769 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 72,14 dollar. Brentolie stond nagenoeg onveranderd op 81,88 dollar per vat.