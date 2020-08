Van Lanschot Kempen: sterk tweede kwartaal gedraaid

Gepubliceerd op | Views: 862

DEN BOSCH (AFN) - Van Lanschot Kempen heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarin een nettowinst werd behaald van bijna 20 miljoen euro. Volgens de vermogensbeheerder was dat te danken aan goede ontwikkeling bij alle bedrijfsonderdelen en kostenbesparingen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Over de eerste helft van dit jaar kwam de winst uit op 9,5 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2020 werd namelijk een min in de boeken gezet van 10,5 miljoen euro.

De 'client assets' zijn het afgelopen halfjaar gestegen van 102 miljard euro naar 103,4 miljard euro, dankzij de netto-instroom van 4,7 miljard euro in 'assets under management' (AuM) en spaargelden. Het beheerd vermogen klom van 87,7 miljard naar 89,2 miljard euro. Topman Karl Guha spreekt van "substantiële groei van de client assets en "sterke operationele resultaten" in de eerste zes maanden van dit jaar.

Vorige week werd nog bekend dat Van Lanschot Kempen branchegenoot Hof Hoorneman Bankiers overneemt. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, werd niet gemeld. Hof Hoorneman Bankiers is een zelfstandige vermogensbeheerder met een volledige bankvergunning. Het bedrijf is opgericht in 1989 en gevestigd in Gouda. Hof Hoorneman Bankiers heeft naast het hoofdkantoor ook vestigingen in onder meer 't Gooi en Maastricht.