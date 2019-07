Dutch Star nog altijd op zoek naar kandidaat

Gepubliceerd op | Views: 329

AMSTERDAM (AFN) - Dutch Star Companies One (DSCO) is nog altijd bezig met zijn zoektocht naar een geschikt bedrijf om in te investeren. Eind juni was er nog geen specifieke kandidaat uit de bus gekomen om een minderheidsbelang in te nemen, zo komt naar voren uit het halfjaarbericht van het investeringsvehikel.

DSCO is opgericht met het doel om een belang te nemen in één middelgroot bedrijf. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een onderneming met hoofdactiviteiten in Nederland. Die investering moet binnen twee jaar na de beursgang van DSCO, begin vorig jaar, zijn afgerond. Het investeringsvehikel haalde bij die gang naar de beurs in Amsterdam 55 miljoen euro op. In het eerste halfjaar noteerde DSCO een verlies na belastingen van 112.537 euro.