CM.com wil Nederlands CX Company overnemen

BREDA (AFN) - Techbedrijf CM.com wil het Nederlandse CX Company overnemen. De deal heeft een waarde van 15,5 miljoen euro en moet aan het einde van het kwartaal worden afgerond.

CM.com zal de overnameprijs betalen in zowel contanten als aandelen. Daarvoor geeft de recent aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming voor 4 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit. Bij CX werken ongeveer 50 mensen en vorig jaar bedroeg de omzet 6 miljoen euro.

CX is actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk en levert zijn diensten vooral aan grote ondernemingen in de financiële sector, telecom en nutsvoorzieningen. De onderneming werd opgericht in 2005 en heeft een platform waarop chatbots, kunstmatige intelligentie en online doe-het-zelfoplossingen contact hebben met klanten van bedrijven.