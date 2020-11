'Salesforce wil chatdienst Slack overnemen'

NEW YORK (AFN/RTR) - Softwarebedrijf Salesforce heeft chatdienst Slack Technologies, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, benaderd met een overnamevoorstel. Dat zeggen bronnen tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Op Wall Street schoot de koers van Slack hard omhoog na de berichten.

Naar verluidt ligt het overnamevoorstel hoger dan 17 miljard dollar, de beurswaarde van Slack voordat het nieuws naar buiten kwam. Het aandeel steeg met wel 32 procent na de berichtgeving over de toenadering, waardoor de marktwaarde van Slack naar meer dan 20 miljard dollar ging. Het aandeel Salesforce daalde juist meer dan 4 procent. De bedrijven wilden geen commentaar geven.

Het is volgens The Wall Street Journal niet zeker dat er een deal gesloten gaat worden. Het zou de grootste overname voor Salesforce ooit zijn. Slack heeft de afgelopen tijd flink geprofiteerd van het vele thuiswerken door werknemers die de chatdienst gebruiken om met elkaar te communiceren.