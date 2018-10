Huurinkomsten Unibail verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 657

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft zijn huurinkomsten in het derde kwartaal verder opgevoerd. Vooral hogere opbrengsten bij Europese winkelcentra hielpen het vastgoedconcern vooruit. Dat staat in een donderdag gepubliceerd handelsbericht.

De bruto-huurinkomsten gingen met een kleine 19 procent vooruit ten opzichte van een jaar eerder, naar dik 1,6 miljard euro. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot 1,9 miljard euro. De verhuur van winkelcentra bracht in totaal 1,3 miljard euro in het laatje, dik 22 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.

Het bedrijf had in december vorig jaar aangegeven voor 3 miljard euro aan bezittingen te gaan verkopen. Van dit programma heeft de onderneming nu al meer dan 55 procent gerealiseerd. URW, zoals Unibail de eigen naam afkort sinds de overname van het Australische Westfield, rekent voor heel 2018 nu op een terugkerende winst per aandeel tussen de 12,75 en 12,90 euro.

Het in Amsterdam genoteerde fonds heeft eerder dit jaar circa 21 miljard euro betaald voor Westfield. Door de overname ontstond volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn ze goed voor ruim honderd winkelcentra.