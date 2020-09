Techfondsen leiden Wall Street naar tussentijdse winst

Gepubliceerd op | Views: 611

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdagavond weer op winst, na verliezen in de openingsminuten. Koopjesjagers zagen hun kans schoon, waarbij vooral techaandelen populair waren. Die compenseerden de zorgen onder beleggers over oplopende besmettingsaantallen in Europa en de Verenigde Staten en het uitblijven een nieuw Amerikaans steunpakket.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 26.969 punten De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3274 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 10.825 punten.

Techfondsen als Facebook, Uber, Microsoft en Apple wonnen tot 2,7 procent. Dat laatste bedrijf stond onder andere in de schijnwerpers door een hernieuwde poging van de Europese Commissie om Ierland toch te bestraffen voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de iPhone-maker.

Onzekerheid

Ondertussen neemt de onzekerheid voor beleggers toe. De verdere verspreiding van het coronavirus heeft al geleid tot een herinvoering van diverse lockdownmaatregelen in Europese landen. Ook in de Verenigde Staten loopt het aantal positief geteste personen in delen van het land stevig op, waardoor gevreesd wordt voor een nieuwe besmettingsgolf. In lockdownsituaties presteren techbedrijven relatief goed.

Boeing steeg 4,2 procent na nieuws rond zijn geplaagde toestel MAX 737. Europese toezichthouders verwachten in november klaar te zijn met een evaluatie van het type vliegtuig, dat vanwege twee vliegtuigcrashes wereldwijd al meer dan een jaar aan de grond staat.

De euro was 1,1622 dollar waard, tegenover 1,1658 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in waarde tot 40,13 dollar. Brent zakte 0,3 procent tot 41,80 dollar.