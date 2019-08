'Nigeria moet vergunning Shell verlengen'

Gepubliceerd op | Views: 377

ABUJA (AFN/BLOOMBERG) - Een hoge rechter in Nigeria heeft de regering van het Afrikaanse land bevolen om de exploitatievergunning van Shell Petroleum Development voor het Oil Mineral Lease 11-veld (OML11) te verlengen. Dat meldt de Nigeriaanse krant Punch. Eerder dit jaar was er nog gedoe over de betreffende vergunning.

Volgens Punch zou het gaan om verlenging voor 20 jaar. Shell voldeed aan alle eisen voor de vernieuwing en de grootte van het veld kan niet worden verkleind, zou de rechter hebben gezegd. Nigeriaanse autoriteiten wilden geen commentaar geven op het bericht. Shell Nigeria was niet bereikbaar voor een reactie.

Shell kreeg voor de licentie voor OML11 voor het eerst in 1989. In juni dit jaar moest de vergunning worden verlengd. Maar de overheid weigerde dit met als argument dat de grootte van het veld groter was dan wat kon worden goedgekeurd als een enkel olieblok, aldus Punch.