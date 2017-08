Ajax uit de Europa League

Gepubliceerd op | Views: 88 | Onderwerpen: Europa

TRONDHEIM (AFN) - Ajax ontbreekt dit seizoen in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Marcel Keizer verloor ook de uitwedstrijd tegen Rosenborg (3-2).

Ajax, vorig seizoen nog finalist van de Europa League, verloor vorige week ook al van de kampioen van Noorwegen (1-0). Nicklas Bendtner schoot de kampioen van Noorwegen op voorsprong na 26 minuten (1-0). Met Klaas-Jan Huntelaar als extra aanvaller liep Ajax na rust uit naar 1-2. Amin Younes maakte na een uur gelijk en liet twee minuten later Lasse Schöne scoren.

Ajax miste kansen op 1-3 en incasseerde in de laatste tien minuten twee doelpunten van Samuel Adegbenro. Daardoor is Vitesse de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Europa League. Feyenoord vertegenwoordigt ons land in de Champions League.