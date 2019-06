FedEx haalt meer omzet maar minder winst

Gepubliceerd op | Views: 39

MEMPHIS (AFN) - Pakketvervoerder FedEx heeft in zijn eind mei geëindigde gebroken boekjaar de omzet opgevoerd. De winst viel wel veel lager uit. Voor het lopende boekjaar verwacht FedEx wisselende resultaten.

De omzet klom naar 69,7 miljard dollar, waar dat in 2018 nog 65,5 miljard dollar was. De nettowinst bedroeg 540 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog haast 4,6 miljard dollar, maar een pensioenlast van 3,9 miljard dollar drukte dit jaar de winst.

Voor dit jaar verwacht FedEx bij de divisies FedEx Ground en FedEx Freight een licht hogere operationele winst. Bij FedEx Express daalt die naar verwachting juist. Daarvoor haalt het bedrijf onder meer handelsspanningen en een grotere vraag naar minder winstgevende diensten aan.