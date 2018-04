STMicro doet het iets minder door smartphones

Gepubliceerd op | Views: 283

GENÈVE (AFN) - STMicroelectronics heeft het iets minder gedaan in het eerste kwartaal van dit jaar. De maker van halfgeleiders had een iets lagere omzet en winst dan in de laatste drie maanden van vorig jaar dankzij een zwakkere vraag naar chips voor smartphones. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden ging het wel veel beter.

Vooral chips voor toepassingen in auto's en industrie verkochten goed. De zwakkere vraag naar smartphonechips is seizoensgebonden en was door het Zwitserse bedrijf al ingecalculeerd.

De omzet daalde van 2,5 miljard dollar (2 miljard euro) in het laatste kwart van vorig jaar naar 2,2 miljard dollar nu. Begin 2017 was die omzet nog 1,8 miljard dollar. Onder de streep hield STMicro 239 miljoen dollar over, tegen 308 miljoen dollar in het vorige kwartaal. Een jaar geleden kwam de winst uit op 108 miljoen dollar.

Ook voor de rest van het jaar verwacht STMicro op jaarbasis weer groei met dubbele cijfers. De vraag naar chips neemt volgens de onderneming naar verwachting in alle markten, inclusief smartphones, toe.