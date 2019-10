'Orderintake Marel valt wat tegen'

Gepubliceerd op | Views: 502

AMSTERDAM (AFN) - De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft afgelopen kwartaal voor 285 miljoen euro aan nieuwe orders binnengesleept. Dat was minder dan kenners hadden verwacht en ook minder dan de eigen raming van de onderneming. Dat concluderen analisten van ING.

De resultaten van Marel, dat zijn winst en omzet zag stijgen, waren volgens ING goeddeels in lijn met de verwachtingen. Dat de nettowinst hoger uitviel kwam volgens de kenners ook door de de lagere belastingdruk in de voorbije maanden.

Volgens ING is qua orders sprake van een toename in markten waar het moeilijker is om de timing van deals exact in te schatten. Volgens het bedrijf blijven met name vanuit Azië en Oceanië, en dan voornamelijk China binnenstromen.

Vooruitzichten

Wat betreft de vooruitzichten herhaalde Marel volgen ING eerder uitspraken. De voorbije jaren zijn marktomstandigheden buitengewoon gunstig geweest, maar door de geopolitieke onzekerheid is dat nu minder het geval. ING wijst er verder op dat het aandeel Marel de voorbije dagen 10 procent aan waarde won, waarmee een materiële koersreactie donderdag in mindere mate verwacht mag worden.

ING hanteert een koopadvies op Marel met een koersdoel van 4,60 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.05 uur 1,4 procent lager op 4,29 euro.