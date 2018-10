Mazraoui bezorgt Ajax geweldige positie

Gepubliceerd op | Views: 131

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft een meeslepend voetbalgevecht met Benfica in de extra tijd gewonnen. Noussair Mazraoui bezorgde zijn ploeg met een van richting veranderd schot een uitstekende uitgangspositie halverwege de groepsfase van de Champions League: 1-0.

Ajax en Bayern München leiden poule E na drie duels met zeven punten, gevolgd door Benfica met drie punten. AEK Athene staat halverwege de poulefase nog met lege handen. Ajax en Benfica ontmoeten elkaar over twee weken opnieuw, maar dan in Lissabon. Als Ajax dan wint, dan overwintert de club in de Champions League.

Ajax tegen Benfica was een wedstrijd zoals we de de laatste jaren wel vaker hebben gezien als Nederlandse en Portugese voetballers tegenover elkaar staan. De bezoekers uit Lissabon verdedigden hard en compact en schakelden naar de hoogste versnelling als ze het idee kregen dat ze een foutje van tegenstander konden afstraffen. Daarnaast bleven ze maar de scheidsrechters bespelen. Ze acteerden de vermoorde onschuld na een harde overtreding en rolden meters door als ze zelf werden geraakt.

Uitblinker

Bij Ajax, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, startte Kasper Dolberg als centrumspits en moest Maximilian Wöber na enkele goede optredens plaatsmaken voor Daley Blind. Trainer Erik ten Hag heeft zo veel opties dat hij zelfs spelers die in vorm zijn uit zijn basiself moet laten. David Neres was drie weken geleden nog één van de uitblinker van de ontmoeting met Bayern München. Toch moet de Braziliaan zich de laatste weken net als Klaas-Jan Huntelaar tevreden stellen met invalbeurten.

Ajax viel geduldig aan en Benfica counterde gevaarlijk. Matthijs de Ligt moest al in openingsfase voorkomen dat Haris Seferovic scoorde. De beste kansen voor rust waren echter voor de thuisploeg. Dolberg stuitte op doelman Odisseas Vlachodimos en Nicolás Tagliafico zag dat zijn inzet net niet helemaal de doellijn passeerde.

De tweede helft was een kopie van de eerste, met Ajax weer licht in het voordeel. Donny van de Beek kreeg de mooiste kans om zijn ploeg aan een uitstekende uitgangspositie te helpen. De prima doelman Vlachomidos kreeg nog een vuist tegen het harde schot van de blonde middenvelder. De wedstrijd leek geen winnaar te krijgen totdat Mazraoui alsnog in blessuretijd doel trof. De rechtsback scoorde drie weken geleden ook al tegen Bayern München.