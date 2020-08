B&S Group rekent op herstel in tweede jaarhelft

Gepubliceerd op | Views: 676

LUXEMBURG (AFN) - Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group voorziet een herstel van de markt in de tweede helft van het jaar, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coroncrisis. De beursgenoteerde onderneming zag onder meer de vraag naar bijvoorbeeld cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Voor dat segment zijn de vooruitzichten nog somber, maar B&S voorziet in Azië en Europa wel weer een opgaande trend. Dat moet ook de marge weer wat doen aandikken.

In de eerste helft van het jaar zakte de omzet met 7 procent tot 835,8 miljoen euro. De marge voor het bedrijfsresultaat ging omlaag tot 4,2 procent, van 5,9 procent in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef 12,8 miljoen euro over. Dat is meer dan de helft minder dan een jaar terug aan nettowinst in de boeken ging.

Topman Tako de Haan geeft aan dat het bedrijf waarschijnlijk ergens in 2021 weer terug kan keren op het omzetniveau van voor de coronacrisis. Daarbij helpt het ook mee dat de leveringen voor webwinkels aanhoudende groei laat zien.