Volvo Cars fuseert toch niet met Chinees moederconcern

GÖTEBORG (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese Geely gaat zijn autotak toch niet samenvoegen met het Zweedse Volvo Cars. Eerdere voorstellen daartoe zijn geschrapt omdat de Chinezen denken dat ze er toch verstandiger aan doen om als zelfstandige fabrikanten door te gaan. Wel zullen Geely en dochter Volvo meer met elkaar gaan samenwerken op het gebied van elektrisch rijden, software en de technologie achter zelfsturende auto's.

"Een fusie is niet altijd positief. Je loopt het risico het momentum te verliezen", heeft Volvo-topman Håkan Samuelsson aangegeven. Daarmee bedoelt hij dat Geely en Volvo zich bij een fusie waarschijnlijk minder snel zouden ontwikkelen, omdat ze dan veel tijd kwijt zijn met het inrichten van een gemeenschappelijke organisatie.

Voor de nauwere samenwerking tussen de autobouwers zullen bepaalde activiteiten ondergebracht worden in een apart bedrijf. Die onderneming zal zich dan vooral gaan richten op nieuwe aandrijflijnen. Samuelsson hoopt dat ook het Duitse Daimler zich hierbij zal aansluiten. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz kondigde in november al plannen aan om gezamenlijk een benzinemotor te ontwikkelen die later omgevormd kan worden tot een elektrische motor. Geely-oprichter Li Shufu is tevens de grootste aandeelhouder van Daimler.

Mogelijk betekent de gang van zaken dat Volvo Cars een eigen beursnotering gaat aanvragen in Stockholm. "Het is belangrijk om de mogelijkheid te hebben om de aandelenmarkten te bereiken als een op zichzelf staand bedrijf", aldus Samuelsson. Hierover is nog geen beslissing genomen.