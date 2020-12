'Beurzen verwerken afwijzing steunpakket door Trump'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting vrijwel vlak aan de laatste volle handelsdag van de week. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers verwerken de weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Amerikaanse parlement is goedgekeurd. Trump noemt het pakket "een schande".

Trump vraagt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar en wil dat de "verspillende en onnodige elementen" uit de nota worden geschrapt. Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder het steunpakket zou zetten. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet in een reactie weten dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de steuncheque naar 2000 dollar.

In de Britse kustplaats Dover gaat de haven weer open voor vrachtwagens naar Frankrijk, na het akkoord tussen de twee landen over het grensverkeer. Volgens Sky News staan ongeveer 2800 vrachtwagens vast in het graafschap Kent doordat Frankrijk zondag de grens dichtgooide vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Vrachtwagens worden in Frankrijk weer toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona.

Brexit

Aan het brexitfront liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten dat de Europese Unie nog een "laatste inspanning" zal verrichten om tot een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor na 31 december te komen. Persbureau Reuters meldde daarnaast op basis van ingewijden dat de EU-onderhandelaars bereid zijn om ook na 1 januari verder te praten over een handelsverdrag met de Britten.

Op het Damrak kondigde maritiem oliedienstverlener SBM Offshore aan een contract met Shell voor de verhuur van een productie- en opslagschip (FPSO) met vijf jaar te hebben verlengd. Olie- en gasconcern Shell gebruikt de Espirito Santo bij de oliewinning voor de kust van Brazilië. SBM is voor 51 procent eigenaar van het schip. Verder verwacht SBM verschillende FPSO's die voor de kust van Guyana werken voor ExxonMobil ook langer te kunnen verhuren.

Pharming

Ook Pharming staat in de schijnwerpers. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf kunnen woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. De biotechnoloog maakte in oktober bekend een notering op Wall Street te willen. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De euro was 1,2184 dollar waard, tegen 1,2167 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 46,41 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 49,46 dollar per vat.