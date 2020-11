'Voormalig Fed-baas Yellen wordt Bidens minister van Fiannciën'

WASHINGTON (AFN) - De aankomende Amerikaanse president Joe Biden wil Janet Yellen benoemen tot minister van Financiën. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden nadat The Wall Street Journal Bidens keuze als eerste had gemeld. Yellen was van 2014 tot en met 2018 hoofd van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. De huidige Amerikaanse president Donald Trump besloot haar geen tweede termijn te gunnen.

De 74-jarige Yellen zou de eerste vrouwelijke minister van Financiën in de Verenigde Staten worden. Met de keuze voor de voormalige centrale bankier hoopt Biden veel groepen tevreden te stellen. Yellen zal als oud-Fed-baas niet slecht vallen op Wall Street, waar ook rekening werd gehouden met een minder gematigde keuze zoals senator Elizabeth Warren. De meer progressieve vleugel van de Democratische partij zal Yellen vermoedelijk omarmen omdat zij bang waren dat Biden iemand zou kiezen die nauwere banden met de grote banken had.

Het kamp van Biden weigerde commentaar te geven op de mogelijke benoeming van Yellen, maar zei wel dat hij begin volgende week namen bekendmaakt voor zijn economische team. Eerder maandag maakte Biden wel bekend John Kerry aan te willen stellen als zijn 'klimaat-tsaar'. Anthony Blinken, een uitgesproken voorstander van internationale samenwerking, is de beoogde nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Als eerste in het buitenland geboren Amerikaan gaat de Cubaanse vluchteling Alejandro Mayorkas het ministerie van Binnenlandse Veiligheid leiden. Avril Haines zal als eerste vrouw de verscheidene geheime diensten gaan coördineren. Jake Sullivan wordt de Nationaal Veiligheidsadviseur en Linda Thomas-Greenfield wordt de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Alle keuzes van Biden moeten nog door de Senaat worden bekrachtigd. Overigens heeft Trump zijn juridische strijd om het presidentschap nog altijd niet opgegeven.