Intel hard omlaag op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie overwegend op verlies. Chipmaker Intel ging in de uitverkoop na slechter dan verwachte resultaten. Verder zijn beleggers nog altijd in afwachting van de uitkomsten van de onderhandelingen over een nieuw coronasteunpakket. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is een akkoord binnen handbereik.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 28.256 punten. De brede S&P 500 stond vlak op 3453 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 11.495 punten.

Mnuchin en Pelosi zijn na veel onderhandelingen dicht bij een deal voor een steunpakket van om en nabij de 2 biljoen dollar. Als zo'n akkoord is bereikt moet de Senaat er nog over stemmen en die lijkt voorlopig niet van plan zijn goedkeuring te geven. Bovendien gaat er na het bereiken van een deal nog tijd overheen om die in een wetsvoorstel te vatten. Beleggers rekenen er echter steeds vaster op dat de steun er daadwerkelijk komt.

Intel

Intel verloor bijna 11 procent. De chipmaker had last van productievertragingen en een mindere vraag naar chips voor datacenters. Mede door de coronacrisis lieten veel bedrijven en overheden het na om bestellingen te plaatsen. Concurrenten Nvidia en AMD stonden tot 2,4 procent hoger.

Positief nieuws was er verder over een behandeling voor Covid-19. Gilead-medicijn Veklury, dat eerder bekend stond als remdesivir, wordt door de Amerikaanse toezichthouder FDA officieel toegelaten. Eerder kreeg Gilead al een noodgoedkeuring in de VS. Het aandeel Gilead won 0,6 procent.

American Express

Verder kwam American Express (min 3,4 procent) met cijfers. Klanten van het bedrijf gaven ook in het derde kwartaal veel minder uit dan gebruikelijk, met als gevolg een fors lagere winst. Wel bleven houders van de creditcards het bedrijf trouw.

Speelgoedmaker Mattel profiteerde tijdens de coronacrisis van een grotere vraag naar speelgoed en won 12 procent. Thuiswerkende ouders probeerden hun eveneens thuiszittende kroost zoet te houden en voor Mattel betekende dat een toegenomen vraag naar Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes. Mattel rekent bovendien op hogere omzet in het feestdagenseizoen.

De euro was 1,1854 dollar waard, tegen 1,1844 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 39,82 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 41,69 dollar per vat.