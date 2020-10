Bedrijvigheid Amerikaanse industrie stijgt iets sterker

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in oktober iets harder gegroeid dan een maand eerder. De dienstensector in de VS groeide ook een hogere versnelling dan in september, meldt marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van Markit noteerde in de VS voor deze maand een stand van 53,3 tegen 53,2 in september. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van 53,5.

De index voor de dienstensector kwam uit op 56 tegen 54,6 een maand eerder. Economen rekenden op een stand van 54,3.