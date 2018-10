'Schuldeisers Essar stemmen over bod Arcelor'

Gepubliceerd op | Views: 329 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN) - Schuldeisers van het Indiase staalbedrijf Essar Steel stemmen naar verluidt dinsdag over een bod van ArcelorMittal. Het in Amsterdam genoteerde staalconcern zou 395 miljard roepie hebben geboden, oftewel zo'n 5,4 miljard dollar. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Ook zou er in het voorstel sprake zijn van een aanvullende, uitgestelde betaling van 25 miljard roepie. Dat geld zou dan afkomstig zijn uit de resultaten van de Essar-activiteiten. ArcelorMittal wilde geen commentaar geven.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.