'Resultaten Sligro minder dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van groothandelsbedrijf Sligro over de eerste helft van dit jaar waren zwakker dan gedacht vanwege de coronacrisis. Dat zei ING in een reactie op de cijfers.

ING wijst op de afschrijving van 60 miljoen euro op de Belgische activiteiten van Sligro en zegt dat het herstel van de winstgevendheid langer zal duren dan verwacht, met name in België. De bank denkt dat de consensus mogelijk verder omlaag zal moeten en ziet nog veel onzekerheid in de toekomst. Het advies is hold, met een koersdoel van 14 euro.

KBC Securities spreekt van een sterke krimp in de eerste jaarhelft, maar zegt dat de resultaten in de eerste helft redelijk in lijn liggen met de verwachtingen van de bank. Het herstelproces bij Sligro zal langzaam en volatiel verlopen, denkt KBC. Het advies is hold en het koersdoel staat op 16 euro.

Het aandeel Sligro noteerde donderdag omstreeks 10.35 uur een min van 0,8 procent op 13,10 euro.