Belgische brouwers investeerden recordbedrag

Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische brouwerijen hebben vorig jaar samen 294,8 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is flink meer dan de 233 miljoen euro een jaar eerder, zo valt op te maken uit het nieuwe jaarverslag van de Federatie van Belgische Brouwers.

De investeringen zijn volgens de Belgische Brouwers goed voor een record. De hogere investeringen gaan samen met met een stijging van het aantal brouwerijen op een jaar tijd van 199 tot 224. Die toename is te danken aan de opkomst van vele kleine, ambachtelijke brouwerijen. De werkgelegenheid in de sector bleef stabiel op 4735. Er is ook sprake van 49.000 indirecte banen.