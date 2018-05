Wall Street wederom op verlies

Gepubliceerd op | Views: 78

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Oplopende handelsspanningen tussen China en de VS zorgen wederom voor een mineurstemming, na de koersdaling een dag eerder. Beleggers waren wel enthousiast over de kwartaalberichten van onder meer juweliersketen Tiffany en modemerk Ralph Lauren.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 24.719 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent, op 2716 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in, bij een stand van 7370 punten.

Tiffany noteerde dik 20 procent in de plus. De keten heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar naar boven toe bijgesteld en presenteerde een aandeleninkoopprogramma. Tiffany profiteerde in het afgelopen kwartaal opnieuw van aantrekkende verkopen, onder meer doordat het zich meer richt op een jonger publiek.

Ralph Lauren sloot het afgelopen kwartaal af met winst, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies werd geleden. Beleggers zetten het modemerk ruim 15 procent hoger.

Supermarktketen Target zakte na het openen van de boeken juist ruim 5 procent, ondanks dat de cijfers beter waren dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Doe-het-zelfwinkel Lowe's kwam volgens kenners met tegenvallende resultaten, maar wist beleggers wel te bekoren. Het aandeel ging met bijna 10 procent omhoog.

Ook Comcast en Walt Disney stonden in de schijnwerpers, met minnen van respectievelijk 2 en 1 procent. Hier lijkt zich een overnamegevecht te ontketenen. Kabelreus Comcast heeft bevestigd dat het een bod voorbereidt op bezittingen van 21st Century Fox. De betreffende onderdelen waren door Fox in december al voor zo'n 52 miljard dollar aan entertainmentconcern Disney verkocht.

Verder ging General Electric (GE) ruim 6 procent onderuit, na een uitspraak van topman John Flannery dat de markt voor gasturbines momenteel ,,erg uitdagend'' is.

De euro was 1,1682 dollar waard, tegen 1,1699 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 71,71 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 79,42 dollar per vat.