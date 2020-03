'Wall Street hoger na nieuw steunprogramma Fed'

Gepubliceerd op | Views: 2.522 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting flink hoger openen, na de stevige koersverliezen op vrijdag. Het sentiment wordt gesteund door een nieuw steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie. Daardoor werd de teleurstelling over het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een omvangrijk stimuleringspakket gecompenseerd.

De Fed gaat verschillende soorten krediet voor bedrijven van groot tot klein en consumenten ondersteunen. De Amerikaanse koepel van centrale banken kwam eerder al met twee renteverlagingen en onder meer een opkoopprogramma voor staatsleningen en gebundelde hypotheken.

Volgens de Fed worden er "enorme ontberingen" geleden als gevolg van de pandemie en is nu duidelijk dat de economie met "ernstige verstoringen" te maken krijgt. Een beleidsmaker van de Fed, James Bullard, waarschuwde dat de werkloosheid in de Verenigde Staten wel kan oplopen tot 30 procent door de virusuitbraak.

Noodpakket

De Democraten en Republikeinen hebben in de Senaat nog geen akkoord bereikt over een noodpakket van ruim 1 biljoen dollar om de economische impact van de coronacrisis te verzachten.

Boeing staat opnieuw in de belangstelling. De vliegtuigbouwer schort het dividend op en stopt met aandeleninkopen om zijn buffers te beschermen. De crisis heeft de luchtvaartsector zeer hard geraakt en het aandeel Boeing is sinds begin februari met 70 procent gekelderd. Overigens plakte zakenbank Goldman Sachs een koopadvies op Boeing door de verwachting dat het bedrijf het ergste achter de rug heeft.

Op slot

Autobouwer Ford Motor liet weten fabrieken in onder meer India en Zuid-Afrika stil te leggen vanwege de uitbraak. Eerder werden al fabrieken in Noord-Amerika en Europa op slot gegooid. Woninginrichter Bed Bath & Beyond sluit het grootste deel van zijn winkels de komende twee weken.

Speelgoedfabrikant Hasbro kondigde aan dat het eerste kwartaal vrij goed verliep en dat achterstanden in leveringen in april ingelopen zullen zijn.

Boodschappen

Budgetwinkelketen Dollar General maakte bekend de komende weken 50.000 extra werknemers in dienst te nemen om de grote vraag naar boodschappen en huishoudelijke producten door het virus aan te kunnen. Veel Amerikanen zijn aan het hamsteren geslagen. Ook drogisterijketen CVS Health gaat 50.000 extra mensen aannemen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 4,6 procent lager op 19.173,98 punten. De brede S&P 500 zakte 4,3 procent tot 2304,92 punten waarmee de graadmeter de grootste wekelijkse daling sinds 2008 beleefde. Technologiebeurs Nasdaq verloor 3,8 procent tot 6879,52 punten.