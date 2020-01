Carrefour kampt met dalende verkopen in België

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: België

PARIJS (AFN/BELGA) - Het Franse supermarktconcern Carrefour kampte afgelopen jaar met dalende verkopen in België. Bij de zuiderburen, waar de Fransen een belangrijke concurrent zijn van Ahold Delhaize, nam de jaaromzet op vergelijkbare basis met 1,5 procent af tot een kleine 4,2 miljard euro.

Ook in de eerste negen maanden was er al sprake een daling van het omzetcijfer in België, met 1,6 procent. Het vierde kwartaal kon daar geen verandering in brengen, blijkt uit nieuwe cijfers. Carrefour verwijst naar de krimpende markt in België. Carrefour zet in op meer biologische producten en verlaagde in november tevens de prijs van zo'n 1000 artikelen.

In thuismarkt Frankrijk boekte Carrefour vorig jaar eveneens minder omzet. Hier gingen de verkopen met 0,1 procent omlaag, onder meer als gevolg van stakingsacties tijdens de eindejaarsperiode.

Carrefour, dat in tal van landen actief is, wist concernbreed wel 3,1 procent meer omzet in de boeken te zetten, goed voor een bedrag van 80,7 miljard euro. De onderneming heeft nog geen cijfers over de nettowinst naar buiten gebracht. Wel sprak Carrefour de verwachting uit om op een operationeel resultaat van 2,1 miljard euro uit te komen. Dat is iets meer dan een jaar terug.