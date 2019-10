'Omzet KPN zakt opnieuw'

Gepubliceerd op | Views: 926

AMSTERDAM (AFN) - KPN zette in het derde kwartaal een iets lagere omzet in de boeken vergeleken met een jaar geleden. Dat komt naar voren uit een consensus gepubliceerd op de website van het telecombedrijf. De afgelopen drie maanden waren turbulent voor het telecomconcern. KPN voerde ingrijpende wisselingen in de top door en worstelde met het opstandige onderdeel XS4ALL. Enig commentaar over deze zaken zal dan ook nauwlettend worden gevolgd.

KPN opent vrijdag de boeken. Beleggers kijken uit naar de toelichting van de nieuwe topman Joost Farwerck, die sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra al tijdelijk aan het roer stond. Hij kreeg de toppositie definitief toen KPN de benoeming van de Belgische Dominique Leroy introk, na een omstreden aandelentransactie bij haar vorige werkgever Proximus. De nieuwe financieel directeur Chris Figee is nog niet begonnen aan zijn functie. Jan Kees de Jager, die hij opvolgt, vertrekt pas per 1 maart volgend jaar. De nieuwe samenstelling van het bestuur wordt op 27 november nog aan de aandeelhouders voorgelegd.

Ondertussen wordt de onrust rondom het merk XS4ALL, dat KPN wil opheffen, steeds heviger. De ondernemingsraad van de tak stapte naar de rechter om het besluit om XS4ALL op te laten gaan in KPN aan te vechten. Het inspraakorgaan vindt dat de plannen slecht uitpakken voor zowel KPN als de klanten en medewerkers van XS4ALL.

Wat betreft de resultaten komt de onderliggende omzet van KPN naar verwachting uit op bijna 1,4 miljard euro. Dat is iets lager dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zou volgens de consensus uitkomen op 598 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van 2018 nog 585 miljoen euro. Het winstcijfer werd licht herzien vanwege boekhoudregels onder IFRS 16. KPN liet bij het vorige handelsbericht weten een bescheiden verbetering van het resultaat te verwachten.