AMS heeft wind mee dankzij smartphonemakers

PREMSTÄTTEN (AFN/RTR) - Sensormaker AMS heeft in het voorbije kwartaal weten te profiteren van de sterke vraag naar zijn producten bij smartphonemakers. Het Oostenrijkse bedrijf, dat onder andere Apple als klant heeft, zag zijn aangepaste resultaat verdriedubbelen en voerde zijn omzet op.

De aangepaste operationele winst per aandeel (ebit) steeg in het derde kwartaal tot 177,9 miljoen dollar, tegenover 57,6 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet dikte met 41 procent tot 645 miljoen dollar, wat hoger was dan de meest optimistische prognose van het bedrijf zelf.

AMS is verwikkeld in een overnamestrijd rond verlichtingsconcern Osram Licht, maar zag een eerder bod afketsen. Eind vorige week kondigden de Oostenrijkers een nieuw bod aan.