Corona zet rem op groei Chinese webwinkel Alibaba

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de Chinese internetwinkel Alibaba is in het eerste kwartaal langzamer gegaan dan in de periodes ervoor. Desondanks wist het Chinese concern in de eerste drie maanden van het jaar en in zijn hele gebroken boekjaar goede resultaten te overleggen. Coronavirusmaatregelen zorgden voor meer omzet bij de clouddiensten van het techbedrijf omdat meer mensen thuis moesten werken.

Alibaba had meer gebruikers dan een jaar eerder, zowel bij de webwinkels als bij de clouddiensten. Bij die webwinkels en marktplaats T-Mall gaf Alibaba begin dit jaar winkeliers een deel van de commissie terug.

Over heel het boekjaar steeg de omzet van Alibaba met 35 procent tot 509,7 miljard yuan, omgerekend is dat ongeveer 65,5 miljard euro. in het slotkwartaal, dat tot en met maart liep, was de groei met 22 procent beduidend lager. De nettowinst kwam uit op 149,3 miljoen yuan tegen 87,6 miljard yuan vorig jaar.

Voor het huidige boekjaar rekent Alibaba op een omzetgroei van minimaal 27,5 procent naar zeker 650 miljard yuan. Door de toenemende concurrentie op de Chinese markt voor e-commerce houden analisten rekening met kortingsacties en mogelijk ook een lagere winstgevendheid.