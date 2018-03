Conjunctuurbarometer VS gaat verder omhoog

"De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn in februari verder verbeterd."



Het valt niet mee voor een eenvoudige muppet zoals ik.



In het ene bericht lees je dat de beurs op instorten staat omdat alles al veel te duur is, en omdat Merill lynch al 13 van de 19 indicatoren op rood ziet staan.



In het andere bericht lees je dat alles beter gaat, nou, dan kan het nog verder omhoog.



Per saldo: het gaat eerst nog wat omhoog, en stort dan als een kaartenhuis in elkaar?