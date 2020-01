'Polen blijft winstmotor ForFarmers'

Gepubliceerd op | Views: 571 | Onderwerpen: Polen

AMSTERDAM (AFN) - De vogelgriep die zich in onder meer Polen verspreidt kan negatieve gevolgen hebben voor veevoerbedrijf ForFarmers, stellen analisten van KBC Securities. Maar het bedrijf staat er in Polen wel sterk genoeg voor, zodat het land een van de belangrijkste winstmotoren voor ForFarmers zal blijven.

De Poolse pluimveesector groeit al jaren en die groei is nog niet gestuit. Daar profiteert ForFarmers van door de overname van 60 procent van de aandelen in Tasomix in 2018. KBC houdt, mede door de mogelijkheid van een verplichte vermindering van de veestapel in Nederland als gevolg van de stikstofcrisis, vast aan zijn hold-advies voor ForFarmers. Het koersdoel staat op 6,75 euro.

Het aandeel ForFarmers ging woensdag in de eerste handelsminuten 0,2 procent omhoog tot 6,02 euro.