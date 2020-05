'Resultaten Altice vielen wat tegen'

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kwartaalcijfers van Altice Europe waren wat aan de zachte kant, menen analisten van New Street Research die wijzen op het bedrijfsresultaat (ebitda) dat beneden de verwachting was. Wel was het positief dat het kabel- en telecomconcern zijn verwachtingen herhaalde, maar dat deed Altice alleen voor de groei en het bedrijf was er vrij vaag over.

Goed nieuws was er in de vorm van een nieuw doel voor de vrije kasstroom. Ondanks de hoge investeringen weet Altice nog altijd veel geld binnen te halen. De hoge schuldenlast zorgt er voor dat de koers van het aandeel sterk schommelt, volgens de marktvorsers.

New Street Research heeft een koopadvies voor Altice. Het aandeel stond donderdag rond 11.15 uur 15,5 procent in de min op 3,38 euro.