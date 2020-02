'Meer omzet en minder winst voor PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 1.144

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van PostNL is afgelopen jaar naar verwachting licht toegenomen, terwijl de winst zakte. Dat blijkt uit een rondgang door PostNL zelf langs analisten die het bezorgbedrijf volgen. Beleggers zullen bij het kwartaalbericht op maandag tevens geïnteresseerd zijn in opmerkingen over de integratie van het rivaliserende postbedrijf Sandd, dat recent is overgenomen door PostNL.

De traditionele postmarkt blijft onder druk staan en kenners rekenen dan ook op een volumedaling van 10 procent. Bij de pakketbezorging is waarschijnlijk wel weer sprake van stevige groei. De jaaropbrengsten worden in doorsnee geraamd op ruim 2,8 miljard euro, tegen iets minder dan 2,8 miljard euro een jaar eerder. In het slotkwartaal steeg naar verwachting van 794 miljoen tot 826 miljoen euro.

Het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor heel 2019 schatten de kenners op 169 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog 188 miljoen euro. In de laatste drie maanden van het jaar ging dit winstcijfer van 100 miljoen naar 72 miljoen euro, aldus de analistenschattingen. De winstdaling hangt samen met de overname van Sandd. Daardoor maakte de onderneming meer kosten, terwijl de verwachte synergievoordelen zich nog niet uitbetaalden.

Synergievoordelen

PostNL betaalde 105 miljoen euro in contanten voor Sandd. Ook zou er nog voor circa 25 miljoen euro aan overige vorderingen worden overgenomen. De verwachte jaarlijkse synergievoordelen van de samensmelting lopen de komende jaren op naar zo'n 50 miljoen tot 60 miljoen euro, waarbij het volledige voordeel in 2022 bereikt moet zijn.

De samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd was per 1 februari een feit. Ongeveer een derde van het vroegere Sandd-personeel ging aan de slag bij PostNL. Voor de consument veranderde er vrijwel niets. Post die Sandd voorheen bezorgde gaat tegenwoordig ook mee met de postrondes van PostNL. Sandd had diverse grote zakelijke klanten waarvoor het bijvoorbeeld tijdschriften rondbracht. Ook de Belastingdienst was een grote klant van Sandd.