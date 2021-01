KHN positief over extra coronasteun voor ondernemers

DEN HAAG (ANP) - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is positief over de 7,6 miljard euro extra steun voor door de coronacrisis getroffen ondernemers. De regeling voor vaste lasten wordt flink uitgebreid en ook de loonkostensubsidie gaat iets omhoog. "Het zal niet voor iedereen genoeg zijn, maar de overheid heeft mooie stappen gezet", zegt voorzitter Robèr Willemsen.

Ondernemers die door lockdownmaatregelen worden getroffen, kunnen 85 procent van de vaste lasten vergoed krijgen als ze minstens 30 procent omzet verliezen. Eerder was dit afhankelijk van het omzetverlies maximaal 70 procent. Daarnaast kunnen veel meer bedrijven aanspraak maken op deze steun, want het maximum van 250 medewerkers om voor deze zogeheten TVL-regeling wordt losgelaten. Ook de maximale vergoeding voor de loonkosten gaat naar 85 procent, tegenover de eerdere 80 procent.

"Voor bepaalde bedrijven zoals hotels is dit niet genoeg maar veel ondernemers zijn hiermee geholpen", aldus Willemsen. Het "perspectief", waar de brancheorganisatie op hamert, blijft nog uit. "Dat staat hier los van", zegt de voorzitter van KHN. "Daar gaan we de komende dagen weer over praten. We willen van het infuus af en weer ondernemen."