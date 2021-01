Nikkei klimt na rentebesluit Japanse centrale bank

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op het stimuleringspakket van de nieuwe president Joe Biden. De handel stond verder in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield zoals verwacht het rentetarief en het zeer omvangrijke steunprogramma ongewijzigd. De Bank of Japan schroefde wel zijn verwachting voor de economische groei in het volgende fiscale jaar op van 3,6 procent naar 3,9 procent.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus op 28.756,86 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in december met 2 procent op jaarbasis is gestegen. In november zakte de uitvoer nog met 4,2 procent. Bij de bedrijven won Panasonic bijna 5 procent na berichten dat het technologiebedrijf speciale koelkasten gaat verkopen om vaccins te bewaren. SoftBank dikte 3 procent aan dankzij de sterke koerswinst van Alibaba. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese webwinkelconcern, dat zijn aandeel flink zag stijgen nadat oprichter Jack Ma na maanden van afwezigheid weer van zich liet horen.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen eveneens terrein. De hoofdindex in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 1 procent door de hoop op een betere relatie tussen Peking en Washington onder het presidentschap van Biden. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,1 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 1 procent bij. De beurs in India steeg 0,7 procent en noteerde voor het eerst in de geschiedenis boven de 50.000 punten. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent dankzij een sterker dan verwachte afname van de Australische werkloosheid in december.