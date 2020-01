'Openingsverlies voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 3.400

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting met verlies openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. Naast de bedrijfsresultaten houden beleggers de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. De vrees voor een uitbraak van het virus zorgde voor onrust op de Aziatische beurzen.

Volgens de Chinese autoriteiten is het coronavirus overdraagbaar van mens tot mens. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. China treft met andere landen maatregelen om de uitbraak te bedwingen. Het coronavirus is ook opgedoken in Japan, Thailand en Zuid-Korea. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties komt woensdag in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus.

Op het Damrak staat Pharming in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf heeft goedkeuring gekregen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor zijn nieuwe fabriek waar het medicijn Ruconest wordt geproduceerd. Daarmee kan het bedrijf zijn productie van het middel, waarmee erfelijk angio-oedeem kan worden behandeld, "aanzienlijk" opvoeren.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Volgens persbureau Reuters zou de luchtvaartcombinatie een belang willen nemen van 49 procent in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines. Naast Air France-KLM zou ook Japan Airlines azen op een belang.

Het aandeel RELX zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Citi schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier op.

Vivoryon Therapeutics

De aandacht gaat ook uit naar Vivoryon Therapeutics. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een melding gedaan bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) van opvallende handelspatronen in het biotechnologiebedrijf. Het aandeel liet een dag voor de aankondiging van een samenwerking met de Deense branchegenoot Nordic Bioscience een forse stijging zien, wat volgens de VEB "lijkt op handel met voorkennis".

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 614,23 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 944,36 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX dikte 0,2 procent aan. Wall Street was gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De euro was 1,1094 dollar waard tegen 1,1083 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 58,12 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 64,57 dollar per vat.