Vlakke opening op Wall Street

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine koersbewegingen geopend. Beleggers blijven bezorgd over de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daar staat tegenover dat farmaceuten Pfizer en BioNTech met opbeurend nieuws rond hun coronavaccin kwamen. Daarnaast gaat de aandacht uit naar een conflict tussen de Federal Reserve en de Amerikaanse minister van Financiën.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 29.420 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,2 procent omlaag tot 3576 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 11.887 punten.

Minister van Financiën Steven Mnuchin is het niet eens met de baas van centralebankenkoepel Federal Reserve Jerome Powell over de inzet van steungelden. Mnuchin stelde in een brief aan Powell dat 455 miljard dollar van de eerder toegezegde coronasteun die via de Fed loopt een andere bestemming moet krijgen. Vooral omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Volgens Powell is het juist zaak dat de noodpakketten blijven zoals ze zijn om de kwetsbare economie in de VS door de crisis te helpen.

Pfizer

Pfizer en het Duitse BioNTech, dat in New York zijn beursnotering heeft, stegen respectievelijk 2,5 en 7 procent. De ontwikkelaars van een coronavaccin vragen vrijdag nog goedkeuring aan bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA voor het middel.

Een andere farmaceut met een middel dat wordt ingezet tegen de coronapandemie, Gilead, verloor juist 1,3 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde tegen het gebruik van het Gilead-middel remdesivir bij de behandeling van patiënten met Covid-19, omdat het effect daarvan te gering zou zijn. Eerder werd dit middel juist ingezet voor de behandeling van de longziekte.