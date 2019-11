Avantium gaat samenwerking aan in Japan

Gepubliceerd op | Views: 509 | Onderwerpen: Japan

AMSTERDAM (AFN) - Avantium gaat een samenwerking aan met het Japanse Nikki-Universal om zijn katalyse-activiteiten beter aan de man te brengen in het Aziatische land. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar Avantium denkt door de samenwerking zijn testplatform Flowrence vaker te kunnen verkopen. Ook zouden er meer servicecontracten in het verschiet liggen.

Nikki-Universal is een producent van katalysatoren en heeft volgens Avantium goede banden met de chemische industrie in Japan. Het Flowrence-platform van Avantium kan katalysatoren en adsorptiemiddelen testen in situaties waar er een hoge doorstroming is, zoals bij de productie van die stoffen.