NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend, waarbij de Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. Daarmee bleef het positieve sentiment op Wall Street van de afgelopen dagen aanhouden. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen werden naar de achtergrond gedrongen.

De Dow noteerde ongeveer een uur na opening een plus van 0,7 procent op 26.593 punten. De S&P klom 0,6 procent tot 2924 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8021 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet zich niet onbetuigd op Twitter over de records op Wall Street. Hij twitterde: ,,S&P 500 stijgt naar hoogste niveau ooit, gefeliciteerd USA!''

OPEC

Eerder op de dag haalde Trump in een tweet nog uit naar oliekartel OPEC. ,,Het OPEC-monopolie moet de olieprijzen verlagen'', twitterde hij. ,,We beschermen de landen van het Midden-Oosten, ze zouden niet lang veilig zijn zonder ons, en toch blijven ze aandringen op hogere en hogere olieprijzen.''

Trump drong er eerder al op aan dat Saudi-Arabië en andere OPEC-landen hun olieproductie opschroeven om wegvallende productie uit het door sancties getroffen Iran te compenseren. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 71,03 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 78,80 dollar per vat.

Sportkledingmerk Under Armour steeg 4,7 procent, na de aankondiging 3 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen. Dat komt neer op ongeveer vierhonderd banen. De onderneming kampt met stevige concurrentie van bijvoorbeeld Nike en Adidas.