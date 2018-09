Intertrust kijkt weer naar overnames

Gepubliceerd op | Views: 388

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust kijkt opnieuw naar ,,gedisciplineerde" overnames. De Verenigde Staten en Azië worden daarbij gezien als belangrijkste regio's. Het bedrijf is ook begonnen met een verkenning naar het gebruik van gedeelde diensten voor sommige van zijn kernactiviteiten.

Verder herhaalde Intertrust in aanloop naar zijn investeerdersdag in Londen onder meer te rekenen op een groei van de aangepaste winstmarge (ebita) naar meer dan 38 procent in 2021 van minimaal 36 procent in 2019. In dezelfde periode mikt het bedrijf op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent per jaar. Intertrust zal in die jaren minimaal 40 procent van de aangepaste nettowinst als dividend uitkeren.

Bij de bekendmaking van zijn strategie voor de komende jaren liet het bedrijf ook weten zwaar in te zetten op technologie. Intertrust wil voorloper zijn in de sector op dat vlak en klanten laten profiteren van extra inzichten en transparantie. Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet duidelijk.