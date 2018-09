GrandVision groeit hard in derde kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 908

SCHIPHOL (AFN) - GrandVision groeit harder in het derde kwartaal dan in de eerste helft van dit jaar. Met name in Noord- en Zuid-Amerika en Azië was sprake van een sterke vergelijkbare groei, net als in Oost-Europa en Duitsland. Dat meldde het moederconcern van optiekketens als Pearle en EyeWish donderdag voor aanvang van een investeerdersdag van het bedrijf.

De groei van de aangepaste brutowinst (ebitda) valt, zoals eerder ook al verwacht, zwakker uit dan in de eerste jaarhelft. GrandVision verwacht verder een sterk einde van het jaar. In het vierde kwartaal zijn onder meer anderhalve extra verkoopdagen. Het derde kwartaal zal wat zwakker zijn.

GrandVision wil de komende jaren verder groeien door overnames en fusies, zegt topman Stephan Borchert. Op die manier wil het bedrijf in meer markten leidende posities veroveren. Vooral in Noord-Amerika en Azië wil de Duitser sterker voor de dag komen.

Onlineverkoop

Ook wil de brillenverkoper meer investeren in de onlineverkoop, waarbij Borchert vooral kansen ziet voor de verkoop van zonnebrillen en contactlenzen. Over vijf jaar moeten onlineverkopen 10 procent van de omzet van GrandVision uitmaken en ongeveer een derde van de vergelijkbare groei. GrandVision wil via zijn digitale activiteiten ook de interactie met klanten verbeteren en beter reageren op opkomende trends.

Het bedrijf herhaalde ook zijn doelen voor de middellange termijn zoals een gemiddelde omzetgroei van 5 procent tot en met 2023 en een groei van de aangepaste brutowinst (ebitda) die daar in lijn mee is. GrandVision wil een kwart tot de helft van de winst uitbetalen als dividend. Kapitaaluitgaven blijven staan op 4 tot 6 procent van de omzet.