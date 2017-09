'Nieuwe klus Sif is goed nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 249

AMSTERDAM (AFN) - De order voor 2019 die Sif heeft binnengehaald is goed nieuws, al was het nog beter geweest als de opdracht al voor 2018 was geweest. Dat concludeert analist Tijs Hollestelle van ING.

De funderingsspecialist haalde, in samenwerking met Smulders Projects Belgium, een klus binnen voor de Triton Knoll Offshore Wind Farm. Financiële details werden niet verstrekt. Sif en Smulders leveren onder meer 90 monopiles en ook verbindingsstukken. Het totale gewicht van Sifs deel van het project is 56 kiloton.

Volgens de marktkenner begint de markt aan te trekken voor Sif. Nu hebben de opdrachtgevers het nog voor het uitkiezen, maar de verwachting is dat de druk dermate toeneemt in 2019 en 2020 dat opdrachten zullen worden vervroegd naar 2018 om wachttijden te voorkomen.

ING hanteert een koopadvies voor Sif met een koersdoel van 20,25 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.50 uur 3,5 procent op 18,33 euro.