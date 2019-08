'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 13

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen dinsdag naar verwachting met kleine winsten aan de nieuwe handelssessie. Handelszorgen lijken iets weggeëbd en op het bedrijvenfront verwerken beleggers een nieuwe pluk kwartaalcijfers. Het kwartaalbericht van kluswinkelketen Home Depot toonde andermaal dat bedrijven de effecten van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog beginnen te voelen.

Optimisme over een oplossing voor de handelsoorlog leek deze week weer iets terrein te winnen. Eerder werd bekend dat Amerikaanse beperkingen op handel met het Chinese tech- en telecomconcern Huawei opnieuw worden uitgesteld, waarna beurzen maandag met winsten sloten.

Home Depot waarschuwde dat consumenten door Amerikaanse importtarieven mogelijk minder geld uitgeven. De doe-het-zelfketen, die tevens te maken heeft met lagere houtprijzen, stelde daarom de vooruitzichten voor de jaaromzet neerwaarts bij.

Medtronic

De maker van medische apparatuur Medtronic zag in de cijfers van het voorbije kwartaal juist aanleiding de verwachtingen voor heel het jaar op te krikken. Het bedrijf is nu iets positiever over de aangepaste winst per aandeel, nadat de omzet in de afgelopen verslagperiode hoger uitviel dan verwacht.

De Chinese zoekmachinegigant Baidu, met beursnotering in New York, staat een hogere opening te wachten. De tegenhanger van Google rapporteerde een lichte stijging van de omzet, terwijl op de handelsvloeren een daling werd verwacht. Ook warenhuisketen Kohl's kwam met kwartaalcijfers.

Elanco

Op het overnamevlak deed de maker van diergeneesmiddelen Elanco van zich spreken. Het bedrijf, een voormalige divisie van Eli Lilly, koopt de tak voor diergeneesmiddelen van Bayer. Met de deal in contanten en aandelen is 7,6 miljard dollar gemoeid.

Beyond Meat staat naar verwachting voor een hogere opening nadat JPMorgan zijn advies voor de maker van vleesvervangers had verhoogd. Computer- en printermaker HP Inc. kreeg juist een adviesverlaging van Citi aan zijn broek.

Maandag sloot de de Dow-Jonesindex 1 procent hoger op 26.135,79 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2923,65 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 8002,81 punten.