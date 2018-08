Britse miljoenenboete voor KPMG

Gepubliceerd op | Views: 743 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De internationale accountantsorganisatie KPMG heeft een miljoenenboete opgelegd gekregen in het Verenigd Koninkrijk. De firma moet 2,1 miljoen Britse pond (meer dan 2 miljoen euro) aftikken vanwege fouten in de klantrelatie met modemerk Ted Baker.

Volgens toezichthouder FRC had een partner van KPMG niet als getuige mogen optreden in een rechtszaak rond de diefstal van kleding uit de voorraden van Ted Baker. Daarmee schond het kantoor de ethische standaarden omdat door het optreden de onafhankelijkheid van de accountant in het geding kwam. De betreffende partner is ook bestraft. Hij moet een boete van bijna 47.000 pond betalen.