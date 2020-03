Manpower komt met vacaturesite voor bedrijven in vitale sectoren

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Manpower komt met een speciale vacaturewebsite voor bedrijven in zogeheten vitale sectoren. Met Werken voor NL wil Manpower met bedrijven die de samenleving draaiend houden bijstaan en tevens thuiszitters aan een baan helpen. Voor sommige branches is het volgens de uitzender momenteel alle hens aan dek.

De onderneming wijst onder meer naar vacatures die uitstaan bij het UWV, in de logistiek en de zorg waar de nood hoog is. Alleen al voor de vacatures die bij Manpower uitstaan, is per direct vraag naar minimaal duizend werknemers.

Ook distributiecentra van bijvoorbeeld medische bedrijven en bezorgbedrijven zijn met spoed op zoek naar magazijnmedewerkers en pakketbezorgers. Bij al deze organisaties neemt de vraag naar mensen momenteel juist enorm toe. "Naast het werven van nieuwe medewerkers, zijn we ook druk bezig om mensen die plotseling geen werk meer hebben direct te herplaatsen", aldus Manpower.